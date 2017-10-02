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Депутат ГД: трагедия в Лас-Вегасе показала, что нужен должный контроль за оборотом оружия

Политика
2 октября, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Василий Пискарев отметил, что в России законодательство в этой сфере "более четко отрегулировано"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Трагедия в Лас-Вегасе, где преступник открыл огонь по людям с 32-го этажа отеля, показала необходимость принятия профилактических мер и должной степени контроля за оборотом оружия в целом. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

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Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл Стивен Пэддок, который убил не менее 50 человек и ранил еще более 200. Как отмечает CNN, стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем стрельбы по людям в новейшей истории США.

"Эта трагедия еще раз подчеркивает важность профилактических мер по предупреждению подобных преступлений, - сказал парламентарий. - Такая работа должна проводиться комплексно, в тесном взаимодействии спецслужб и общественности". По словам политика, зачастую обычная бдительность граждан может сохранить множество жизней.

Пискарев также отметил, что "это происшествие показало нам на необходимость должного уровня контроля за оборотом оружия в целом", причем США находятся в более сложной ситуации. "Их законы либеральнее в этом вопросе", - пояснил парламентарий, отметив, что в России законодательство в этой сфере "более четко отрегулировано".

Глава думского комитета напомнил, что в настоящее время в РФ обсуждаются различные предложения, направленные на совершенствование механизма выдачи лицензий, чтобы оружие не попадало к гражданам с медицинскими противопоказаниями и возрастными ограничениями. "Также поступают предложения ужесточить административную ответственность за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ. Эти темы находится на особом контроле в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции", - подтвердил он.

"От себя лично я выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этой ужасной трагедии", - заключил Пискарев.

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