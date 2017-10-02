МИД РФ: Москва не видит оснований для смены формата миротворческой миссии в Приднестровье

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Миротворческая миссия в Приднестровье доказала свою эффективность, попытки заменить российских военных на "голубые каски" ООН могут привести лишь к обострению ситуации. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ".

"Уникальная миротворческая операция на Днестре уже четверть века доказывает свою эффективность, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения миссии ООН в непризнанной республике. - Там никто не стреляет и никто не гибнет. Изменение ее формата на ооновский, кроме опасного обострения, ни к чему не приведет".

Карасин указал, что жители Приднестровья выступают в поддержку сохранения российской миротворческой миссии. "Все рассуждения о возможности слома действующего формата миротворческой операции и вывода российских военных с левобережья Днестра оторваны от действительности и полностью игнорируют мнение жителей Приднестровья, которые видят в них гарантию своего мирного существования", - добавил он.

Военные находятся в Приднестровье на законных основаниях

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье для охраны складов с боеприпасами на полностью законных основаниях и в соответствии с соглашением, подписанным президентами России и Молдавии в 1992 году, заявил Карасин.

"Разумеется, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли правовые основания для пребывания ОГРВ в непризнанной республике. - Это подписанное 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта".

Дипломат добавил, что данный документ фиксирует статус российских войск в Приднестровье как подлежащий определению в ходе переговоров между Россией и Молдавией. "Именно в таком ключе он и должен рассматриваться, - продолжил он. - Если же объективно оценивать договорно-правовую базу российско-молдавских отношений за последние 25 лет, то можно насчитать немалое количество проектов соглашений и протоколов правительственного уровня, посвященных урегулированию этой проблемы".

Замглавы МИД РФ указал, что ОГРВ выполняет важную задачу по защите боеприпасов от расхищения. Вывоз же их возможен только при наличии условий содействия и гарантий безопасности заинтересованных сторон, то есть Молдавии, Приднестровья и Украины, через территорию которой должны будут пройти составы с боеприпасами. При этом Карасин отметил, что когда такие условия удалось создать в 2003 году, в Россию была отправлена почти половина находящихся близ села Колбасна боеприпасов. "Вектор никогда не менялся: как только создавались политические условия, российская сторона инициировала шаги по сокращению этих сил, возобновлению вывоза военного имущества", - отметил он.

Помимо российского миротворческого контингента, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск, охраняющая склады с вооружением в Колбасне. Премьер- министр Молдавии Павел Филип в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября попросил поддержки в выводе ОГРВ из непризнанной республики. Для обоснования претензий Кишинева он сослался на декларацию молдавского парламента от 21 июля, в которой пребывание ОГРВ в Приднестровье было названо незаконным.