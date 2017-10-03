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Прокуратура требует отставки замглавы администрации Димитровграда из-за утраты доверия

Политика
3 октября, 11:30 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 3, октября. /ТАСС

Как сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима, иск направлен в связи с "выявленными грубыми нарушениями законодательства о противодействии коррупции"

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УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием отставки заместителя главы администрации Димитровграда Ульяновской области Сергея Выжимова в связи с утратой доверия. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"Прокурор города Димитровграда Ульяновской области направил в суд исковое заявление об обязании администрации города расторгнуть трудовой договор с заместителем главы администрации муниципального образования Выжимовым в связи с утратой доверия. Это связано с выявленными грубыми нарушениями законодательства о противодействии коррупции", - сказал собеседник агентства.

Выжимов был повторно назначен на должность заместителя главы администрации Димитровграда 6 марта 2017 года. Чиновник курирует вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По данным прокуратуры, мать Выжимова - учредитель двух фирм, осуществляющих управление 52 многоквартирными домами. Женщина также является одним из учредителей компании "Теплоэнергоснабжение", заместителем директора которой на момент назначения заместителя главы администрации являлась его супруга.

Ранее Выжимов уволился из этой организации в связи с требованиями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города. По данным комиссии, чиновник, в 2016 году уже занимавший должность заместителя главы администрации Димитровграда, принимал решения по финансовым или иным вопросам в отношении компании "Теплоэнергоснабжение".

Зима уточнил, что, согласно закону, муниципальный служащий должен исключать любую возможность возникновения конфликта интересов. Выжимов не уведомил о выявленных фактах руководителя органа местного самоуправления. Прокуратура потребовала от и. о. главы администрации города устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

Представление надзорного ведомства было отклонено, поскольку теперь комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих не усмотрела конфликта интересов Выжимова с организациями системы ЖКХ.

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