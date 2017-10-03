Путин: РФ намерена вести с Латвией диалог о положении русскоязычного населения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия намерена вести с Латвией диалог, в том числе, по вопросам соблюдения прав русскоязычных соотечественников в этой республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, среди которых - глава дипмиссии Латвии Марис Риекстиньш.

"Готовы выстраивать взаимодействие с Латвийской Республикой в духе добрососедства, с учетом интересов друг друга. И, конечно, вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога", - сказал Путин.