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Эксперт: Васильев равноудален от этнических групп Дагестана и имеет безусловный авторитет

Политика
3 октября, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В Дагестане есть запрос на то, чтобы руководитель не был встроен в местную систему отношений, отметил Константин Калачев

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Назначение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана обусловлено его удаленностью от всех местных этнических групп, его безусловным авторитетом и большим опытом как в политике, так и в силовых структурах. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог Константин Калачев.

По его мнению, назначение Васильева врио главы Дагестана говорит о приоритетах, которыми руководствуется президент в данном регионе: безопасность, развитие, переход "от неформальных практик, при которых посты в республике распределяются по этническому принципу, к современным управленческим технологиям, когда таланты, умения, способности человека определяют его место в системе управления, а не принадлежность к тому или иному этносу, роду или клану".

"Многие дагестанцы, с которыми мне доводилось общаться, говорили, что, чем нынешнее положение вещей, уж лучше русский генерал-губернатор. Есть реальный общественный запрос на то, чтобы в Дагестане появился человек, который не встроен в местную систему отношений, равноудален или равноприближен ко всем этническим группам и у которого будет безусловный авторитет", - сказал политолог.

Он отметил, что республике нужен человек, который сможет выстроить конструктивные отношения с духовенством и силовыми структурами. "Помимо генеральского бэкграунда, он опытный политик, продемонстрировавший свои лучшие качества, будучи депутатом от Тверской области, он в Тверской области был самым популярным политиком", - подчеркнул Калачев.

Кроме того, в случае с назначением Васильева, который возглавлял фракцию "Единой России" в Госдуме, можно говорить и о роли партии как кадрового резерва президента, считает политолог. Опыт работы Васильева в "Единой России" играет не меньшую роль, чем его опыт в системе МВД, пояснил он. Васильев долгое время работал в МВД, занимал пост первого замминистра и замминистра.

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева. Выборы главы республики должны пройти в единый день голосования в сентябре 2018 года.

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