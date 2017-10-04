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В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства

Политика
4 октября, 3:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, октября. /ТАСС

Дипмиссия опубликовала видеозапись, где запечатлено, проникновение официальных лиц США в генеральное консульство РФ в Сан-Франциско

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне во вторник вновь опубликовало на своей странице в Facebook видеозаписи того, как американские должностные лица 2 октября проникали в генеральное консульство РФ в Сан-Франциско.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге заявила, что сотрудники спецслужб в последние пару дней лишь "прошлись по" территории российского генконсульства в Сан-Франциско и "осмотрелись по сторонам". "В связи с этим мы хотели бы привлечь внимание всех (и, в особенности, госпожи Науэрт) к этим видеодоказательствам, которые ясно демонстрируют, что официальные лица США со взломом проникли в наши здания", - говорится в сообщении посольства. Там также отметили, что этот "осмотр" длился всю ночь.

Науэрт на брифинге утверждала, что замки никто не взламывал. "Речь идет о [действиях сотрудников Службы] дипломатической безопасности [Госдепартамента США] и [его] отдела иностранных миссий", - заявила она. Служба дипломатической безопасности - это "силовое" подразделение американского внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельного федерального правоохранительного ведомства. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет высокопоставленных иностранных должностных лиц в США.

Между тем МИД России выразил "решительный протест против очередной враждебной акции США". "Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности", - отметили в МИД. "Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - подчеркнуло Министерство иностранных дел России.

США 3 сентября закрыли торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе в штате Калифорния. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи. Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Тем не менее они по- прежнему являются собственностью России - за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое арендовалось.

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