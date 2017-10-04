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Лавров: РФ не видит, чтобы коалиция США всерьез взялась за "Джебхат ан-Нусру"

Политика
4 октября, 12:06 UTC+3

При этом глава МИД РФ отметил, что вооруженные формирования сирийской оппозиции стали активнее противостоять террористической группировке

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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Российская сторона не видит, чтобы возглавляемая США коалиция всерьез взялась за борьбу с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ХVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

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"Мы не раз привлекали внимание к тому, что западная коалиция, еще до того как в Сирии стали работать ВКС РФ, в целом пассивно себя вела в отношении ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ). А в том, что касается "Джебхат ан-Нусры", - ее практически не трогали", - отметил министр.

"После того как ВКС России по просьбе президента САР (Башара Асада) начали оказывать поддержку вооруженным силам сирийской армии в борьбе с террором, активность американской коалиции в том, что касается нанесения поражения игиловцам, существенно возросла", - продолжил Лавров.

"Но даже до последнего времени, уже после того, как новая администрация (США) пришла, мы не видим, чтобы коалиция всерьез взялась за "Джебхат ан-Нусру", которая по-другому теперь называется, но от этого суть ее не изменилась", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ также заявил, что вооруженные формирования сирийской оппозиции, которые присоединились к договоренности по зоне деэскалации в Идлибе, стали активнее противостоять "Джебхат ан-Нусре".

"Последние переговоры, которые состоялись в Анкаре между президентами [России и Турции] Путиным и Эрдоганом, в общем-то дали результат, - отметил Лавров. - Есть сведения, что вооруженные формирования, которые стали частью договоренности по зоне деэскалации в Идлибе, начали более активно работать против "Джебхат ан-Нусры". Мы будем им в этом помогать, как, естественно, будет помогать и сирийская армия".

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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Асад, Башар Хафез Эрдоган, Реджеп Тайип Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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