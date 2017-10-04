Ким Чен Ир рассказал Путину о наличии у КНДР атомной бомбы еще в начале 2000-х годов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ир еще в начале 2000-х годов рассказывал ему у наличии атомной бомбы у КНДР и десятилетнее существование этой страны под западными санкциями ситуацию не изменили.

"Вот смотрите, в 2001 году я по дороге в Японию был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба, ну да. Больше того, они с помощью простых артиллерийских систем могли легко достать до Сеула. Это было когда? В 2001 году! Сейчас 2017 год, страна живет в условиях постоянных санкций, а вместо атомной бомбы у них теперь водородная", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.