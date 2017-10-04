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Ким Чен Ир рассказал Путину о наличии у КНДР атомной бомбы еще в начале 2000-х годов

Политика
4 октября, 14:51 дата обновления: 4 октября, 15:18 UTC+3

Об этом президент РФ сказал, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя". Он также отметил, что десятилетнее существование этой страны под западными санкциями ситуацию не изменили

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ир еще в начале 2000-х годов рассказывал ему у наличии атомной бомбы у КНДР и десятилетнее существование этой страны под западными санкциями ситуацию не изменили.

"Вот смотрите, в 2001 году я по дороге в Японию был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба, ну да. Больше того, они с помощью простых артиллерийских систем могли легко достать до Сеула. Это было когда? В 2001 году! Сейчас 2017 год, страна живет в условиях постоянных санкций, а вместо атомной бомбы у них теперь водородная", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

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Персоны
Ким Чен Ир Путин, Владимир Владимирович
Темы
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