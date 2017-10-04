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Путин: РФ будет поддерживать сделку по Ирану, пока все выполняют свои обязательства

Политика
4 октября, 14:55 дата обновления: 4 октября, 15:04 UTC+3

По словам российского лидера, все доклады МАГАТЭ свидетельствуют о том, что Тегеран полностью выполняет взятые на себя обязательства

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать сделку по Ирану,

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заключенную при президенте Бараке Обаме, пока все выполняют свои обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Все доклады МАГАТЭ говорят о том, что Иран полностью выполняет все взятые на себя обязательства. Мы руководствуемся этими соображениями и будем поддерживать сделку, которая была заключена при прежней администрации США, хотя у нас было много разногласий по другим вопросам", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что не Россия определяет выполняет ли Иран свои обязательства по ядерному соглашению или не выполняет - это определяет прежде всего МАГАТЭ - авторитетная, признанная мировым сообществом специализированная организация.

"Пока все страны выполняют все принятые на себя обязательства и их действия полностью соответствуют соответствующей резолюции Совбеза ООН, мы будем эту сделку поддерживать", - заключил он.

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