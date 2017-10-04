Путин: РФ будет поддерживать сделку по Ирану, пока все выполняют свои обязательства

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия будет поддерживать сделку по Ирану,

заключенную при президенте Бараке Обаме, пока все выполняют свои обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Все доклады МАГАТЭ говорят о том, что Иран полностью выполняет все взятые на себя обязательства. Мы руководствуемся этими соображениями и будем поддерживать сделку, которая была заключена при прежней администрации США, хотя у нас было много разногласий по другим вопросам", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что не Россия определяет выполняет ли Иран свои обязательства по ядерному соглашению или не выполняет - это определяет прежде всего МАГАТЭ - авторитетная, признанная мировым сообществом специализированная организация.

"Пока все страны выполняют все принятые на себя обязательства и их действия полностью соответствуют соответствующей резолюции Совбеза ООН, мы будем эту сделку поддерживать", - заключил он.