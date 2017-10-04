Заседание Совета глав МИД СНГ пройдет в Сочи 10 октября под председательством Лаврова

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в Сочи 10 октября под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"10 октября в Сочи под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, - сообщила дипломат. - В повестку дня включены вопросы, охватывающие широкий спектр направлений многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе по актуальным международным вопросам. Отдельное внимание будет уделено проблематике противодействия коррупции, обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом".
По словам официального представителя российского МИД, результаты работы министров и одобренные ими проекты документов будут доложены руководителям государств СНГ 11 октября. "Ожидается, что министры одобрят выносимый на одобрение глав государств СНГ проект заявления о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, разработанный по инициативе российской стороны в рамках проводимого в 2017 году в Содружестве Года семьи, - сообщила Захарова. - Планируется принять ряд документов, направленных на углубление сотрудничества в экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах. Одобренные по итогам заседания проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи и Совета глав правительств СНГ 3 ноября в Ташкенте".