Пападимитриу назвал ВФМС ответом агрессивной политике Запада

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) является ответом на агрессивную политику, проводимую Западом, в том числе НАТО и США. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) Николас Пападимитриу.
По словам главы ВФДМ, роль фестиваля заключается в том, чтобы объединять молодежь со всего мира "под такими лозунгами, как солидарность, становление мира во всем мире, борьба против фашизма и колониализма". Он пояснил, что, говоря об империализме, ВФДМ подразумевает политику, "которую проводит США и НАТО". "На наш взгляд, НАТО несет главную ответственность за ту агрессию, с которой сталкиваются различные страны мира. Поэтому этот фестиваль - это такой ответ на агрессивную политику, проводимую НАТО, а также ответ на действия тех фашистских и террористических организаций, которые были образованы вследствие политики НАТО и США", - заявил он.
По мнению Пападимитриу, основная цель такой политики - это "контроль над природными ресурсами других стран, а также контроль над новыми рынками, который им необходим для создания больших монополий, доминирующих в глобализованном мире".
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.