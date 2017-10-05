МИД: Россия за 30 лет сократила свой ядерный арсенал на 85%

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Россия за последние 30 лет внесла колоссальный вклад в достижение безъядерного мира, сократив свой арсенал на 85%, однако текущая международная обстановка не способствует дальнейшему ядерному разоружению. Об этом заявил в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на общих прениях в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подтвердил, что Россия "не намерена подписывать и ратифицировать" Договор о запрещении ядерного оружия, в разработке которого не участвовал целый ряд стран. По его словам, этот документ расходится с представлениями Москвы "о путях построения безъядерного мира", а также противоречит положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Как заявил Ульянов, ядерное разоружение "должно осуществляться таким образом, чтобы это вело к укреплению международной безопасности и стабильности, повышало безопасность всех без исключения государств".

"Именно таким образом и намерена действовать Российская Федерация, - подчеркнул директор департамента МИД РФ. - Напомню, что наша страна на основе двусторонних соглашений с США и в одностороннем порядке за последние тридцать лет внесла колоссальный вклад в продвижение к безъядерному миру, сократив на 85% размеры своего ядерного потенциала. Продолжаем эту работу в рамках ДСНВ с тем, чтобы к 5 февраля 2018 года выйти на предусмотренные в нем уровни по боезарядам, носителям и пусковым установкам".

Говоря о перспективах дальнейшего ядерного разоружения, он отметил, что действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассчитанный до февраля 2018 года, допускает возможность продления еще на пять лет. "Мы не против того, чтобы изучить такую опцию, но для этого нужен заинтересованный партнер", - указал дипломат. Во вторник и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт заявила, что текущая международная обстановка не позволяет вести переговоры о последующих шагах в сфере ядерного разоружения.

Ульянов высказал схожую позицию, констатировав, что текущая ситуация в мире "крайне неблагоприятна для рассмотрения вариантов дальнейших сокращений ядерного оружия в силу целого ряда негативных факторов". Одним из них он назвал "одностороннее создание глобальной ПРО" Вашингтоном.

Этот проект, отметил он, "уже изрядно испортил атмосферу в Европе", а теперь "то же самое происходит в Азии", где США размещают системы ПРО под предлогом защиты союзников от КНДР. Как сообщил директор департамента МИД РФ, 12 октября в штаб-квартире ООН состоится совместный брифинг российских и китайских военных, которые расскажут "об опасных последствиях формирования системы ПРО США планетарного масштаба".