В Совфеде просят министерства разработать ответные меры на деятельность США против СМИ РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обратилась с просьбой к министерствам и ведомствам разработать ответные меры на недружественную деятельность США в адрес российских СМИ.

Об этом сообщил в четверг член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты.

По его словам, просьба сенаторов содержится в рекомендациях, подготовленных по итогам заседания.

Кроме того, рекомендовано при необходимости в двухнедельный срок внести во временную комиссию Совфеда по защите госсуверенитета "предложения для возможного последующего принятия в установленном порядке изменений в российское законодательство".

Сенатор пояснил, что, если действующего законодательства достаточно "для адекватных, симметричных мер, то [члены временной комиссии СФ] хотели бы такое заключение [от министерств и ведомств] получить". "Если вы считаете, что его [законодательство] нужно скорректировать, чтобы меры [были] эффективными и действенными, то хотели бы получить такие предложения", - сказал Морозов, обращаясь к присутствующим на заседании представителям министерств.