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Бортников: спецслужбы ряда стран договорились о борьбе с террористами в киберпространстве

Политика
5 октября, 22:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, октября. /ТАСС

Директор ФСБ заявил, что многие участники совещания руководителей спецслужб приводили примеры предотвращения атак после получения информации от коллег

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КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Участники прошедшего в Краснодаре совещания руководителей спецслужб договорились о конкретном сотрудничестве и обмене опытом в борьбе с проникновением террористов в киберпространство. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников по итогам прошедшего в Краснодаре 4-5 октября XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России.

"Много говорилось об использовании террористическими структурами информационного пространства и киберпространства. Это очень серьезная проблема для всех и отмечалось практически рефреном во всех выступлениях", - заметил он. По его словам, участники совещания договорились работать в этом направлении и обмениваться опытом, в том числе в рамках рабочих групп.

"Если о практической составляющей нашей работы, то она реальна: от призывов к необходимости объединять усилия в противодействии терроризму наша совместная работа стала более конкретной и предметной", - сказал он.

По его словам, многие участники совещания приводили примеры предотвращения террористических атак после получения упреждающей информации от коллег, а также примеры помощи в расследовании таких преступлений.

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