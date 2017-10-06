Лавров рассчитывает, что саммит прикаспийских государств пройдет в 2018 году

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что очередной, пятый, саммит прикаспийских государств пройдет в будущем году. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

"Казахстан будет принимать очередной, уже пятый Каспийский саммит, - сказал министр. - Мы надеемся, что он пройдет в будущем году, как главы государств и договаривались".

Лавров сообщил, что в ходе переговоров также обсуждался ход подготовки конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "Надеемся, что подготовительная работа вскоре может выйти на финишную прямую", - добавил глава МИД РФ.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря планируется подписать на очередном саммите прикаспийских государств, который пройдет в Казахстане.

Вопрос статуса Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах прикаспийских государств. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году.