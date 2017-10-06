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Лавров: сирийская оппозиция продолжает выдвигать условия к переговорам в Женеве

Политика
6 октября, 10:58 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что усилия Саудовской Аравии по объединению оппозиции Сирии относятся к женевскому процессу, а не к переговорам в Астане

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АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Пробуксовка межсирийских переговоров в Женеве связана с попытками ряда представителей оппозиции выдвигать предварительные условия. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

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"Объединение [сирийских оппозиционных групп], которым занимается Саудовская Аравия, нацелено скорее на женевские переговоры, которые пока еще буксуют, в том числе из-за того, что целый ряд оппозиционеров пытается выдвигать предварительные требования и условия вроде ухода президента Асада с политической арены, что грубо противоречит резолюции Совета Безопасности 2254, которая заложила параметры женевского процесса", - сказал глава МИД РФ.

Усилия Саудовской Аравии по объединению сирийской оппозиции относятся к женевскому процессу, а не к переговорам в Астане, подчеркнул Лавров.

"Эр-Рияд пытается, и мы в этом его поддерживаем, объединить оппозиционные делегации, которые участвуют в женевском процессе. Участие оппозиционеров в процессе астанинских переговоров уже обеспечивается, - сказал он. - Здесь представлены несколько очень важных вооруженных формирований, которые вышли на прямой диалог с правительством и которые готовы вместе с правительством бороться против террористической угрозы".

В августе в Эр-Рияде прошли консультации трех основных групп сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской". Следующий раунд запланирован на октябрь.

Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве планировалось созвать еще в августе. Согласно последним заявлениям спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, он может состояться не ранее конца октября.

 

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Переговоры по Сирии в Женеве
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Россия Казахстан Саудовская Аравия
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