Лавров: Россия и Казахстан призывают обуздать всплеск терроризма на Ближнем Востоке

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Казахстан считают необходимым обуздать беспрецедентный всплеск терроризма на Ближнем Востоке и объединить усилия для установления в регионе мира.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

"Разумеется, мы говорили о сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, в Афганистане, это все сопредельные с нами регионы, - сообщил министр. - Едины в том, что необходимо и обуздать беспрецедентный всплеск терроризма, и одновременно объединить усилия для того, чтобы в этих регионах был установлен стабильный прочный мир".

"Конечно, в этом смысл, та роль, которую играет Астана и казахстанское руководство в проведении международных встреч по сирийскому урегулированию, весьма и весьма востребована, - отметил глава МИД РФ. - И мы говорили о подготовке очередной такой встрече в Астане".

Об астанинском процессе

Глава МИД РФ рассчитывает, что очередной раунд консультаций в Астане по Сирии, как и предыдущие, принесет хорошие результаты.

"Что касается вопроса, ожидаем ли мы прорыва от очередного астанинского раунда, то смотря что считать прорывом. Последняя встреча была предельно конкретной, - сказал Лавров. - Она конкретизировала параметры зон деэскалации, прежде всего в Идлибе, который является, наверное, наиболее сложным, и были приняты пять документов, сугубо практических, нацеленных на конкретные шаги на земле, между странами-гарантами с участием представителей правительства и оппозиции. Они регламентируют режим функционирования зон деэскалации, вопросы, касающиеся гуманитарной помощи, вопросы налаживания диалога в контексте зарождения национального примирения". "Считать это прорывом? - продолжил Лавров. - Я лично считаю, что это можно не называть какими-то высокими словами, но это очень хороший, конкретный результат. Я убежден, что и очередная встреча в Астане, как и все предыдущие, с помощью наших казахстанских хозяев тоже будет продуктивной". При этом российский министр отметил, что расширение числа стран-наблюдателей будет способствовать астанинскому процессу. "Мы считаем, что было бы небесполезно расширить количество стран-наблюдателей, в этом смысле мы открыты к обсуждению", - сказал он. При этом министр подчеркнул ,что даже "без формализации участия в [астанинском] процессе многие [страны] уже вносят очень полезный вклад в успех данного начинания". Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов сообщил, что очередной раунд переговоров в Астане по Сирии пройдет 30-31 октября.