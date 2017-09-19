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Макрон назвал астанинский формат по Сирии уникальным и примером для США и Европы

Международная панорама
19 сентября, 22:59 дата обновления: 19 сентября, 23:17 UTC+3

Президент Франции отметил, что отсутствие Соединенных Штатов и Европы за столом переговоров является большим поражением для Запада

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Переговоры по мирному урегулированию в Сирии в астанинском формате, инициатором которых выступала Москва, являются действенным, а потому уникальным политическим процессом. С таким заявлением выступил во вторник в интервью телекомпании CNN президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Если посмотреть на реальную обстановку в Сирии, то уникальным, действующим процессом является астанинский процесс. При этом за столом переговоров нет США, нет и Европы. Есть Турция, Россия и Иран (страны - гаранты прекращения огня в Сирии - прим. ТАСС). И это большое поражение для нас [Запада]", - констатировал Макрон.

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"Процесс военной деэскалации должен завершиться политическим процессом с целью подготовки инклюзивного политического решения и создания условий для проведения в будущем выборов в Сирии", - подытожил он.

5 сентября стало известно, что сирийские войска при авиационной поддержке ВКС России прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали Дейр-эз-Зор. В российском военном ведомстве тогда уточнили, что отряды правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов города, занятых боевиками.

Успехи сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС позволили создать в трех юго-западных районах Сирии зоны прекращения огня. Кроме того, Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане 14-15 сентября подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации - в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии. Между этими зонами выставлены посты российской военной полиции, созданы контрольно-пропускные пункты, через которые проходят жители страны, возвращающиеся на родину и стремящиеся посетить своих родственников. Все транспортные средства тщательно проверяются, а среди людей, пересекающих границы зон, ищут замаскировавшихся террористов.

Седьмой раунд астанинских переговоров намечен на конец октября. На нем будет рассматриваться эффективность работы зон деэскалации.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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Макрон, Эмманюэль
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