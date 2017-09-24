Генсек ООН выразил полную поддержку астанинскому процессу по Сирии

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, состоявшейся на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразил поддержку астанинскому процессу по Сирии. Об этом в субботу вечером сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Полностью поддерживаем астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время", - сказал Гутерриш, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечено, что во встрече также участвовали специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

"Генсекретарь ООН передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он с теплотой отозвался о своем визите в Астану на открытие выставки Expo-2017 и саммит ШОС. Казахстан, по мнению Гутерриша, является образцовой страной в реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года", - информировали в МИД Казахстана.

Шестой по счету раунд переговоров по Сирии прошел в столице Казахстана 14-15 сентября.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.