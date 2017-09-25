Эрдоган обсудил с Путиным астанинский процесс

АНКАРА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил в понедельник в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным завершившийся в Астане очередной раунд переговоров по Сирии, а также проходящий в настоящий момент референдум о независимости Иракского Курдистана. Это подтвердили корреспондентуТАСС в канцелярии турецкого президента.

"В ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние отношения и ряд региональных вопросов, в том числе астанинский процесс и референдум в Иракском Курдистане. Стороны подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Ирака", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся.

20 сентября Эрдоган на Глобальном деловом форуме в Нью-Йорке заявил, что 25 сентября рассчитывает поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, а 28 сентября намерен с ним встретиться.