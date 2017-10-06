Косачев: отказ США от ядерной сделки может повлечь кризис похлеще северокорейского

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отказ США от поддержки ядерного соглашения с Ираном является атакой на одно из самых больших достижений международного сообщества последних лет, европейским и ближневосточным союзникам США пора вслух высказаться, пока мировое сообщество не получило еще один кризис похлеще северокорейского. Такое мнение в пятницу высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Вашингтон может спровоцировать Иран на отказ от выполнения своих обязательств, и объявит именно Тегеран виновным в срыве договоренностей. Нечистоплотная, мягко скажем, тактика, которая, однако, может сработать. Поэтому союзникам США в Европе и на Ближнем Востоке явно пора возвысить свой голос, пока мир на ровном месте не получил еще один кризис похлеще северокорейского", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вместо перечисления фактов, имеющих прямое отношение к соглашению, президент США Дональд Трамп обвиняет Иран в поддержке террористов, в распространении насилия, кровопролития и хаоса по Ближнему Востоку, даже в "продолжающейся агрессии". "Та легкость, с которой Трамп выдвигает столь серьезные претензии без малейших доказательств, увязывает судьбу важнейшего международного договора в сфере безопасности с собственными эмоциональными оценками в адрес Ирана, не может не вызывать серьезного беспокойств у всех, кто в 2015 году облегченно вздохнул, когда удалось найти формулу решения иранской проблемы", - пишет сенатор.

По его мнению, сигналы о том, что Трамп может заявить об отказе от поддержки ядерного соглашения с Ираном с последующим возобновлением санкций, лишь подтверждают, что сами США сейчас становятся намного большей проблемой для мира, чем те [проблемы], которые они якобы пытаются решать - северокорейская, иранская, сирийская, украинская и т.д.

"Во-первых, речь идет не о какой-то двусторонней сделке между США и Ираном, а о, можно сказать, выстраданном и без преувеличения филигранном многостороннем соглашении, предусматривающем подробный план действий на 10-15 лет и закрепленном резолюцией Совбеза ООН. Поэтому это атака не на Иран, а [атака] на одно из самых больших достижений международного сообщества последних лет", - отметил парламентарий.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По сведениям издания, Трамп фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит, что СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Трамп также собирается заручиться поддержкой Конгресса США в этом вопросе. Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с реализацией СВПД в 2015 году санкций против Ирана.

СВПД

Иран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.