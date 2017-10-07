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Богданов: 11 октября в Сочи состоится отдельная встреча глав МИД РФ и Сирии

Политика
7 октября, 14:06 дата обновления: 7 октября, 15:10 UTC+3

По словам замминистра иностранных дел России, в Сочи также пройдет встреча российско-сирийской межправкомиссии

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут встречу в Сочи 11 октября. Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Муаллем возглавляет сирийскую часть российско-сирийской межправительственной комиссии, с нашей стороны [вице-премьер] Дмитрий Рогозин, - сказал он. - Поэтому у нас будет два события в Сочи, связанных с нашими сирийскими партнерами и друзьями, - это встреча межправкомиссии и будет отдельная встреча двух наших министров иностранных дел - Сергея Лаврова и Валида Муаллема".

"У нас начало работы в понедельник, 9 октября, 10 октября - день встреч Рогозина и Муаллема и, как я понимаю, 11 октября будет встреча Сергея Лаврова с Валидом Муаллемом", - добавил Богданов.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Лавров, Сергей Викторович Богданов, Михаил Леонидович
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