Богданов: 11 октября в Сочи состоится отдельная встреча глав МИД РФ и Сирии

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут встречу в Сочи 11 октября. Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Муаллем возглавляет сирийскую часть российско-сирийской межправительственной комиссии, с нашей стороны [вице-премьер] Дмитрий Рогозин, - сказал он. - Поэтому у нас будет два события в Сочи, связанных с нашими сирийскими партнерами и друзьями, - это встреча межправкомиссии и будет отдельная встреча двух наших министров иностранных дел - Сергея Лаврова и Валида Муаллема".
"У нас начало работы в понедельник, 9 октября, 10 октября - день встреч Рогозина и Муаллема и, как я понимаю, 11 октября будет встреча Сергея Лаврова с Валидом Муаллемом", - добавил Богданов.