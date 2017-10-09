Фракция "Единая Россия" в Госдуме определит нового руководителя

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме проведет в понедельник заседание, в ходе которого обсудит кандидатуру своего руководителя. Прежний лидер парламентского большинства Владимир Васильев 3 октября был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Наиболее вероятными кандидатурами на пост лидера думских единороссов являются вице-спикер, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов и первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, сообщил ранее ТАСС источник в руководстве фракции. При этом он подчеркнул, что в случае принятия единороссами решения об избрании Неверова, он должен будет оставить пост в партии, а в случае избрания Жукова, тому придется покинуть пост президента ОКР.

Кандидатура руководителя фракции будет внесена председателем "Единой России", премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщила 4 октября пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова, уточнив, что на тот момент проходили консультации Медведева с партийным активом. "Безусловно, кандидатура будет согласована с моральным лидером партии, [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным", - говорил, со своей стороны, источник ТАСС в руководстве фракции.

Васильев наряду с должностью лидера фракции занимал также пост вице-спикера Госдумы. Поскольку оба его наиболее вероятных преемника уже являются вице-спикерами, эта должность может перейти к одному из единороссов - глав думских комитетов (всего их у "Единой России" 13 из 26), сообщил ранее собеседник агентства в Госдуме. При этом он не уточнил, о ком персонально может идти речь. Всего "Единой России" принадлежит пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера.

В четвертом и пятом созывах Госдумы пост лидера парламентского большинства был совмещен с должностью председателя палаты, которым являлся Борис Грызлов. Когда в шестом созыве спикером был избран Сергей Нарышкин, эти обязанности были разделены, и лидером фракции стал Андрей Воробьев. В ноябре 2012 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области, после чего единороссы провели голосование на альтернативной основе и избрали своим лидером Васильева. В седьмом созыве Госдумы эта конструкция была сохранена: спикером палаты стал Вячеслав Володин, а Васильев сохранил пост руководителя фракции.