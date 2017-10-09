Досрочные выборы губернатора Новосибирской области состоятся в сентябре 2018 года

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НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Выборы губернатора Новосибирской области в связи с досрочной отставкой главы региона Владимира Городецкого состоятся в Единый день голосования - осенью 2018 года.
Официально дата будет утверждена Законодательным собранием в июне, сообщила в понедельник ТАСС заместитель председателя областной избирательной комиссии Надежда Маринкевич.
"Выборы состоятся в ближайший единый день голосования - в сентябре 2018 года", - сказала она.
Предыдущие выборы губернатора Новосибирской области прошли в сентябре 2014 года. Городецкий набрал чуть меньше 65% голосов. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу согласовал отставку Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.