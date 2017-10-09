Медведев выдвинул кандидатуру Неверова на пост руководителя фракции "Единой России" в Думе

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру секретаря Генсовета партии Сергея Неверов на должность руководителя фракции единороссов в Госдуме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте председателя ЕР.
"В соответствии с Уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе", - говорится в заявлении Медведева. По его словам, Неверов обладает необходимым опытом и характером, умеет налаживать диалог, находить компромиссы.
"Мы все знаем его как человека, который умеет налаживать диалог, находить компромиссы", - заметил Медведев, упомянув, что Неверов успешно занимается непростой парламентской работой с 1999 года.
Как отметил председатель партии, Неверов хорошо знает тонкости законотворческого процесса. "Кроме того, благодаря позиции Сергея Неверова было налажено эффективное рабочее взаимодействие фракции с правительством, с администрацией президента. Уверен, мы все понимаем, как это важно для принятия стратегических государственных решений", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что лидер фракции в Госдуме - очень ответственная работа, где потребуются весь опыт и знания. "Но я не сомневаюсь, что он справится. И оправдает ожидания, которые на него возлагает партия и наши сторонники", - заключил Медведев.
Прежний лидер парламентского большинства Владимир Васильев 3 октября был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
В четвертом и пятом созывах Госдумы пост лидера парламентского большинства был совмещен с должностью председателя палаты, которым являлся Борис Грызлов. Когда в шестом созыве спикером был избран Сергей Нарышкин, эти обязанности были разделены, и лидером фракции стал Андрей Воробьев. В ноябре 2012 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области, после чего единороссы провели голосование на альтернативной основе и избрали своим лидером Васильева. В седьмом созыве Госдумы эта конструкция была сохранена: спикером палаты стал Вячеслав Володин, а Васильев сохранил пост руководителя фракции.