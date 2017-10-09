Песков: выход США из соглашения с Ираном будет иметь негативные последствия

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Возможный выход США из соглашения по иранской ядерной программе однозначно будет иметь негативные последствия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Вашингтон может отказаться от участия в этой договоренности.

"Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил о важности имеющихся договоренностей по иранскому ядерному досье. И, безусловно, выход из этой сделки одной из стран, тем более, такой ключевой страны как США, однозначно будет иметь негативные последствия. В какой степени, каким образом и в какие сроки - можно только пытаться анализировать, чем мы сейчас и занимаемся", - сказал представитель Кремля.

В минувший четверг газета The Washington Post проинформировала, что глава Белого дома Дональд Трамп на следующей неделе объявит, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Исламской Республики. По сведениям издания, президент США фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит о противоречии СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.