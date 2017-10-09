Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков, назначенный в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, является компетентным системным политиком, давно готовым к тому, чтобы занять подобный пост. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог Андрей Колядин.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, врио главы региона до выборов назначен Бурков. Как сообщалось ранее, выборы губернаторов в регионах, где произошли отставки и назначены врио глав субъектов, пройдут в единый день голосования в сентябре 2018 года.

По словам Колядина, отставка Назарова была одной из самых ожидаемых, "исходя из той конфликтной ситуации, которая там была, исходя из тех результатов, каких там добивались коммунисты в последнее время". "Они наносили достаточно серьезный ущерб губернатору, на выборах чувствовали себя абсолютно вольготно. Это значит, что власть и "Единая Россия" работали на данной территории плохо", - сказал эксперт.

Он напомнил, что представитель "Справедливой России" вновь возглавил регион. Ранее партию в губернаторском корпусе представлял глава Забайкальского края Константин Ильковский, который был назначен врио губернатора в 2013 году, избран на выборах, а затем досрочно уволен по собственному желанию в 2016 году.

Колядин считает назначение Буркова врио губернатора Омской области очень разумным решением. "Этот человек давно готов для того, чтобы стать губернатором: он участвовал в губернаторских выборах в Екатеринбурге, он один из ярких лидеров "Справедливой России", - отметил политолог. Эксперт добавил, что Бурков оказался договороспособен и не стал участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области в этом году, в противном случае он создал бы "серьезные проблемы" главе региона Евгению Куйвашеву. "Это компетентный, умный, молодой, взвешенный и очень системный человек", - резюмировал Колядин.

Буркову 50 лет, он был избран депутатом Госдумы от Свердловской области в третий раз в 2016 году, занимает пост первого заместителем председателя фракции. В партии он является секретарем президиума Центрального совета по вопросам организации и проведения избирательных кампаний.