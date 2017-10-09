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Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом

Политика
9 октября, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Андрей Колядин назвал Александра Буркова, ставшего врио губернатора Омской области, одним из ярких лидеров "Справедливой России"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков, назначенный в понедельник временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, является компетентным системным политиком, давно готовым к тому, чтобы занять подобный пост. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог Андрей Колядин.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, врио главы региона до выборов назначен Бурков. Как сообщалось ранее, выборы губернаторов в регионах, где произошли отставки и назначены врио глав субъектов, пройдут в единый день голосования в сентябре 2018 года.

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Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова

По словам Колядина, отставка Назарова была одной из самых ожидаемых, "исходя из той конфликтной ситуации, которая там была, исходя из тех результатов, каких там добивались коммунисты в последнее время". "Они наносили достаточно серьезный ущерб губернатору, на выборах чувствовали себя абсолютно вольготно. Это значит, что власть и "Единая Россия" работали на данной территории плохо", - сказал эксперт.

Он напомнил, что представитель "Справедливой России" вновь возглавил регион. Ранее партию в губернаторском корпусе представлял глава Забайкальского края Константин Ильковский, который был назначен врио губернатора в 2013 году, избран на выборах, а затем досрочно уволен по собственному желанию в 2016 году.

Колядин считает назначение Буркова врио губернатора Омской области очень разумным решением. "Этот человек давно готов для того, чтобы стать губернатором: он участвовал в губернаторских выборах в Екатеринбурге, он один из ярких лидеров "Справедливой России", - отметил политолог. Эксперт добавил, что Бурков оказался договороспособен и не стал участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области в этом году, в противном случае он создал бы "серьезные проблемы" главе региона Евгению Куйвашеву. "Это компетентный, умный, молодой, взвешенный и очень системный человек", - резюмировал Колядин.

Буркову 50 лет, он был избран депутатом Госдумы от Свердловской области в третий раз в 2016 году, занимает пост первого заместителем председателя фракции. В партии он является секретарем президиума Центрального совета по вопросам организации и проведения избирательных кампаний.

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