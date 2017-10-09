РФ призывает к дипломатическому решению проблемы КНДР

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия по-прежнему призывает все страны к спокойствию при обсуждении ядерной проблемы КНДР, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наша позиция - призыв к спокойствию и дипломатическому урегулированию остается на столе", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "также остается и совместная инициатива наша и китайских коллег на этот счет".
"Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил об этом, в частности, он упомянул об этой проблеме, выступая перед новыми послами на церемонии вручения верительных грамот", - напомнил Ушаков.