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РФ призывает к дипломатическому решению проблемы КНДР

Политика
9 октября, 17:07 UTC+3

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отметил, что Москва призывает все стороны к спокойствию

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия по-прежнему призывает все страны к спокойствию при обсуждении ядерной проблемы КНДР, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наша позиция - призыв к спокойствию и дипломатическому урегулированию остается на столе", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "также остается и совместная инициатива наша и китайских коллег на этот счет".

"Президент [России Владимир Путин] неоднократно говорил об этом, в частности, он упомянул об этой проблеме, выступая перед новыми послами на церемонии вручения верительных грамот", - напомнил Ушаков.

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Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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