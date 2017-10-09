Ушаков: Макрона ждут с визитом в РФ как на ПМЭФ, так и до него

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может нанести визит в Россию до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2018 года, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также не исключил, что французский лидер пример участие и в ПМЭФ.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин первый раз пригласил Макрона в РФ во время их встречи в начале лета во Франции. "Когда президенты встречались в Версале в начале лета, то, естественно, наш президент пригласил Макрона приехать в Россию с визитом, какой визит - это стороны могли бы определить позднее, - то ли официальный, то ли рабочий", - сказал Ушаков. По словам помощника российского лидера, для Москвы "и тот, и другой вариант подходят".

"Было решено, что французская сторона положительно отреагирует на это приглашение и впоследствии по дипломатическим каналам будут согласованы возможные сроки", - сказал Ушаков. "То есть, приглашение передано, оно принято, конкретных сроков пока не обсуждается", - констатировал представитель Кремля.

Он также отметил, что во время последнего телефонного разговора в сентябре Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ в качестве главного гостя. "Как известно, свое согласие о таком участии подтвердил премьер-министр Японии [Синдзо Абэ], и французский президент мог бы быть наряду с господином Абэ тоже ключевым участником этого мероприятия", - считает Ушаков. "Получена весьма положительная реакция на этот счет, и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме", - сообщил представитель Кремля.

"То есть, два приглашения, на оба - положительная реакция, если говорить о сроках, то известны сроки Петербургского международного экономического форума, поэтому можно предполагать, что президент Франции реализует свое согласие об участии в качестве одного из главных гостей", - сказал Ушаков. "Что касается вопроса о визите, то, очевидно, будем обсуждать с французскими коллегами какие-то временные параметры, я тоже не исключаю, что до Петербургского форума этот визит может состояться", - подчеркнул помощник российского лидера.