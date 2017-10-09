Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ушаков: Макрона ждут с визитом в РФ как на ПМЭФ, так и до него

Политика
9 октября, 17:07 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Французская сторона приняла приглашение Владимира Путина, однако конкретные сроки визита пока не обсуждались, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может нанести визит в Россию до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2018 года, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также не исключил, что французский лидер пример участие и в ПМЭФ.

Смотрите также

Песков: вопрос участия президента Франции в ПМЭФ-2018 прорабатывается

Япония станет страной-гостем ПМЭФ-2018

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин первый раз пригласил Макрона в РФ во время их встречи в начале лета во Франции. "Когда президенты встречались в Версале в начале лета, то, естественно, наш президент пригласил Макрона приехать в Россию с визитом, какой визит - это стороны могли бы определить позднее, - то ли официальный, то ли рабочий", - сказал Ушаков. По словам помощника российского лидера, для Москвы "и тот, и другой вариант подходят".

"Было решено, что французская сторона положительно отреагирует на это приглашение и впоследствии по дипломатическим каналам будут согласованы возможные сроки", - сказал Ушаков. "То есть, приглашение передано, оно принято, конкретных сроков пока не обсуждается", - констатировал представитель Кремля.

Он также отметил, что во время последнего телефонного разговора в сентябре Путин пригласил французского коллегу на ПМЭФ в качестве главного гостя. "Как известно, свое согласие о таком участии подтвердил премьер-министр Японии [Синдзо Абэ], и французский президент мог бы быть наряду с господином Абэ тоже ключевым участником этого мероприятия", - считает Ушаков. "Получена весьма положительная реакция на этот счет, и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме", - сообщил представитель Кремля.

"То есть, два приглашения, на оба - положительная реакция, если говорить о сроках, то известны сроки Петербургского международного экономического форума, поэтому можно предполагать, что президент Франции реализует свое согласие об участии в качестве одного из главных гостей", - сказал Ушаков. "Что касается вопроса о визите, то, очевидно, будем обсуждать с французскими коллегами какие-то временные параметры, я тоже не исключаю, что до Петербургского форума этот визит может состояться", - подчеркнул помощник российского лидера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Макрон, Эмманюэль Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама