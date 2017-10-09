Путин встретится в Сочи с коллегами из СНГ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10-12 октября в Сочи проведет несколько двусторонних встреч с коллегами из СНГ. Отдельных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пока не запланировано, но они не исключены, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"10 октября состоятся две встречи Владимира Путин: первая - с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, вторая - с президентом Республики Молдова Игорем Додоном", - сказал представитель Кремля. По его словам, "11 октября перед началом всех заседаний [саммита СНГ и ЕврАзЭС] состоится встреча с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, 12 октября состоится встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым". "Не исключено и проведение других встреч, но я сообщил о тех, которые согласованы и по которым уже выделены временные параметры в расписании нашего президента", - объяснил Ушаков.

"Пока отдельной встречи [с Лукашенко] не планируется, хотя я, естественно, не исключаю какого-то контакта на ногах по тем или иным вопросам, а может быть, она [отдельная встреча] и будет согласована по ходу", - добавил он. Представитель Кремля напомнил, что российский и белорусский лидеры разговаривали по телефону в субботу, Лукашенко подтвердил свое участие в саммитах. "Пока конкретной договоренности об отдельной встречи нет", - повторил он.

Встреча с Назарбаевым

"Ожидается, что будут обсуждены актуальные международное проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане", - сообщил Ушаков.

Говоря о встречи Путин и Назарбаева, Ушаков напомнил, что "весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане". "Астанинский формат доказал свою эффективность, удалось снизить накал вооруженного конфликта. Улучшилась гуманитарная ситуация: с началом функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность перемещаться по территории страны", - констатировал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Астана регулярно проводят форумы межрегионального сотрудничества, 14-я такая встреча по теме "Развитие человеческого капитал" пройдет 9 ноября в Челябинске.

Встреча с президентом Узбекистана

Ушаков сообщил, что Путин и Мирзиеев обсудят "актуальные вопросы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях".

Встреча с Додоном

Ушаков сообщил, что президенты РФ и Молдавии планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничеств с акцентом на торгово-экономическую тематику, а также проблематику приднестровского урегулирования.

Представитель Кремля констатировал, что в 2016 году Россия утратила статус главного торгового партнера Молдавии из-за линии Кишинева на сворачивание сотрудничества с РФ и форсированное сближение с ЕС.

"В отношении приднестровского урегулирования Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишинев и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права. Необходимо продолжать работу по созданию атмосферы доверия между берегами Днестра", - подчеркнул Ушаков.

Переговоры с президентом Таджикистана

"Планируется, что во время переговоров лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам. Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций - ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, ее общий объем в двустороннем формате в 2008-2016 годов составил $12 млн. Помощник российского лидера сообщил, что "в 2017 году в счет регулярного взноса России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН планируется выделить еще $7 млн".