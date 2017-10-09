Главы государств СНГ обсудят ключевые вопросы взаимодействия на заседании в Сочи

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Главы государств СНГ обсудят ключевые вопросы взаимодействия 11 октября в Сочи на заседании Совета глав государств Содружества под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.
"В ходе саммита лидеры обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено дальнейшему повышению эффективности работы Организации, ее исполнительных структур и отраслевых органов. Как ожидается, будет принято решение о передаче председательских функций в 2018 году от России к Таджикистану", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Кремля.
"Планируется подписание ряда многосторонних документов - по углублению сотрудничества в культурно-гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, а также принятие заявления о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей", - отметили в Кремле.
Во второй половине дня Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. "В повестке дня - актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, в т.ч. ход ратификации странами-членами Договора о Таможенном кодексе ЕвразЭС. Планируется принять решения по реализации "цифровой повестки", по развитию сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг. Ожидается утверждение основных направлений международной деятельности ЕвразЭС и рассмотрение некоторых организационных вопросов функционирования Союза. Будет также объявлено о переходе к Российской Федерации председательства в Евразийском экономическом союзе в 2018 году", - говорится в сообщении.
На полях мероприятий Путин проведет ряд двусторонних встреч.