МИД: проекты в рамках меморандума ЮНЕСКО и Эрмитажа представят в Петербурге в ноябре

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Некоторые проекты в рамках подписанного в понедельник меморандума между Государственным Эрмитажем и ЮНЕСКО могут быть представлен на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоится 16 - 18 ноября. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Меморандум предусматривает осуществление совместных проектов ЮНЕСКО и Эрмитажа в целях содействия защите культурных ценностей в регионах конфликтов, в частности, путем оценки нанесенного или грозящего им ущерба, разработки оперативных планов для обеспечения их безопасности или их восстановления, а также соответствующего обучения персонала на местах, - пояснили в российском дипведомстве. - Для каждой конкретной ситуации стороны будут заключать отдельное соглашение". "Предполагается, что ряд таких проектов будет представлен уже в ходе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума (16 - 18 ноября с. г.)", - информировали в министерстве.
"Подписанный документ станет важной вехой в развитии сотрудничества России с ЮНЕСКО и заинтересованными ближневосточными странами, в частности, Сирией, в деле защиты культурного наследия в чрезвычайных ситуациях, - подчеркнули в МИД. - Имея богатый опыт в этой сфере (например, спасение храмов Абу-Симбела в Египте в 60-е годы ХХ века), наша страна будет готова предоставить свой экспертный потенциал для реализации заложенных в Меморандуме целей, а также решения 199-й сессии Исполнительного совета "Роль ЮНЕСКО в обеспечении охраны и сохранения Пальмиры и других сирийских объектов всемирного наследия".
Ранее в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось подписание "Меморандума о взаимопонимании между Государственным Эрмитажем и ЮНЕСКО по вопросу об охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке". Подписи под документом поставили генеральный директор российского музея Михаил Пиотровский и глава организации Ирина Бокова.