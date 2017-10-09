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Эрмитаж и ЮНЕСКО договорились о защите культурных ценностей в зонах конфликтов

Культура
9 октября, 16:39 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, октября. /ТАСС

Стороны договорились, что будут оценивать ущерб и риски для культурных ценностей, разрабатывать планы по принятию срочных мер для их защиты и осуществлять технический надзор и восстановление объектов

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ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж и ЮНЕСКО подписали в понедельник меморандум, предусматривающий сотрудничество по вопросам защиты культурных ценностей в районах вооруженных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. Свои подписи под документом поставили генеральный директор российского музея Михаил Пиотровский и глава организации Ирина Бокова.

Стороны договорились, что будут "оценивать ущерб и его риски для культурных ценностей, особенно в чрезвычайных ситуациях, разрабатывать планы по принятию срочных мер для защиты объектов культуры, а также осуществлять технический надзор и восстановление культурных ценностей, включая движимые и недвижимые активы".

Точка отсчета

Как отметила на церемонии подписания меморандума в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО Бокова, это соглашение является "большим шагом в сторону совместных действий по охране и восстановлению культурных ценностей".

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"Уверена, что ваш опыт и знания помогут сделать нам большой прогресс в этих вопросах", - сказала она, обращаясь в Пиотровскому.

Руководитель Эрмитажа в беседе ТАСС отметил, что "хотя это меморандум о сотрудничестве в связи с защитой памятников в зонах конфликтов, в данном случае он посвящен именно Сирии". "Это первый шаг, с помощью которого мы вступаем в международную кампанию по сохранению, реконструкции и возрождению культурной жизни, связанной с памятниками, в частности, в Сирии", - отметил гендиректор музея.

По его словам, "меморандум имеет срок действия пять лет, но это не главное". "Самое важное - это то, что найдена точка отсчета в нашем сотрудничестве", - считает Пиотровский.

Начинать с возрождения музеев

"Следующий этап для нас - это культурный форум в Санкт-Петербурге, - отметил руководитель Эрмитажа. - Уже сейчас, когда мы вошли в эту большую кампанию ЮНЕСКО, на культурном форуме в Петербурге мы подарим нашим сирийским друзьям самую точную 3D карту Пальмиры, которая сделана нашими коллегами".

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"Мы также представим книгу о Пальмире, которая написана настоящим героем Халидом Асаадом (сирийский археолог, убитый террористами в 2015 году - прим. ТАСС) и переведена с арабского", - добавил Пиотровский. В рамках форума "планируется провести переговоры и подписать соглашение с сирийской стороной", добавил он.

Кроме того, как сообщил руководитель Эрмитажа, "готовится целая серия деловых соглашений с германскими, канадскими коллегами о конкретных шагах по работе в Сирии". "Мы считаем, что нужно все начинать с возрождения музеев - в Пальмире, Дамаске и других местах", - считает Пиотровский.

С практической стороны, по словам руководителя музея, "речь идет об обучении реставраторов и совместной работе российских и сирийских специалистов". "Мы считаем, что сейчас нужно тренировать молодых для того, чтобы мы могли смело смотреть в будущее", - сказал он.

Защита культурных ценностей - в центре внимания

Пиотровский отметил, что "все сходятся во мнении, что объекты культурного наследия должны защищаться". "Культура имеет свои права, их нужно защищать. И это должно быть в центре внимания человечества", - уверен гендиректор Эрмитажа.

На церемонии подписания меморандума также присутствовали заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

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Персоны
Бокова, Ирина Кузнецов, Александр Игоревич Гатилов, Геннадий Михайлович Пиотровский, Михаил Борисович
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