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Путин встретится в Сочи с коллегами из СНГ

Политика
10 октября, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Президент России проведет переговоры с лидерами Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Казахстана

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начнет серию встреч с коллегами из СНГ, прибывающими на саммит в Сочи. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, на вторник запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По словам представителя Кремля, лидеры РФ и Молдавии планируют "обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую тематику, а также проблематику приднестровского урегулирования". Ушаков констатировал, что "в 2016 году Россия утратила статус главного торгового партнера Молдавии из-за линии Кишинева на сворачивание сотрудничества с РФ и форсированное сближение с ЕС".

"В отношении приднестровского урегулирования Россия последовательно выступает за достижение компромисса между Кишинев и Тирасполем, выработанного в ходе равноправных переговоров на основе норм и принципов международного права. Необходимо продолжать работу по созданию атмосферы доверия между берегами Днестра", - подчеркнул помощник главы российского государства.

Говоря о встрече с Рахмоном, он отметил, что "лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам". "Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций - ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, ее общий объем в двустороннем формате в 2008-2016 годов составил $12 млн. Помощник российского лидера сообщил, что "в 2017 году в счет регулярного взноса России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН планируется выделить еще $7 млн".

11 октября в Сочи пройдут саммиты СНГ и ЕврАзЭС. 11 октября также состоится встреча Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, 12 октября - с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ушаков не исключил, что в эти дни будут организованы отдельные переговоры и с другими участниками саммитов, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Персоны
Додон, Игорь Рахмон, Эмомали Ушаков, Юрий Викторович Мирзиёев, Шавкат Миромонович Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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