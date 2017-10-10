Путин не планирует встречаться в Сочи с главой МИД Сирии

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, который сейчас находится в Сочи.

"С Муаллемом нет [встречи в графике], пока в графике ничего нет", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что в среду у Путина будет весьма напряженный рабочий день, "собственно на завтра в графике нет возможности, потому что президент завтра весь день будет заниматься тематикой СНГ, а дальше он [Муаллем] уже уедет".

Песков также обратил внимание, что на переговорах в Сочи у Муаллема "другой визави" - вице-премьер Дмитрий Рогозин.