Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин не планирует встречаться в Сочи с главой МИД Сирии

Политика
10 октября, 16:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, октября. /ТАСС

По словам Дмитрия Пескова, Валид Муаллем в Сочи проведет переговоры с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, который сейчас находится в Сочи.

"С Муаллемом нет [встречи в графике], пока в графике ничего нет", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что в среду у Путина будет весьма напряженный рабочий день, "собственно на завтра в графике нет возможности, потому что президент завтра весь день будет заниматься тематикой СНГ, а дальше он [Муаллем] уже уедет".

Песков также обратил внимание, что на переговорах в Сочи у Муаллема "другой визави" - вице-премьер Дмитрий Рогозин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама