Выборы губернатора Ивановской области пройдут 9 сентября 2018 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Ивановской области совпадут с выборами депутатов регионального парламента и пройдут 9 сентября 2018 года, сообщили во вторник ТАСС в областной избирательной комиссии.

"Выборы губернатора планируется провести в Единый день голосования в 2018 году - это второе воскресенье сентября", - уточнили в избиркоме.

В региональной избирательной комиссии добавили, что полномочия депутатов Ивановской областной думы также истекают в 2018 году и выборы основных представителей законодательной и исполнительной ветвей региональной власти планируется совместить.

В последний раз губернаторские выборы проходили в регионе в 2014 году, в них победил Павел Коньков, который до этого был временно исполняющим обязанности главы региона. Последние выборы депутатов областного парламента проходили в 2013 году.

Как сообщалось ранее, во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.