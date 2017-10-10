Путин и Лукашенко не будут проводить отдельную встречу во вторник

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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет проводить во вторник встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Нет. Сегодня нет", - ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, пройдут ли 10 октября переговоры лидеров РФ и Белоруссии.
11 октября в Сочи состоятся саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Во вторник Путин уже провел отдельные двусторонние встречи с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Молдавии Игорем Додоном. Как ранее говорил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, запланированы и другие двусторонние контакты, в частности с руководителями Узбекистана и Казахстана. Ушаков также не исключал, что у Путина будет возможность переговорить отдельно с Лукашенко.