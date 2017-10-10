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Путин и Лукашенко не будут проводить отдельную встречу во вторник

Политика
10 октября, 19:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, октября. /ТАСС

Ранее президент России провел двусторонние встречи с коллегами из Таджикистана и Молдавии

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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет проводить во вторник встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Нет. Сегодня нет", - ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, пройдут ли 10 октября переговоры лидеров РФ и Белоруссии.

11 октября в Сочи состоятся саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Во вторник Путин уже провел отдельные двусторонние встречи с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Молдавии Игорем Додоном. Как ранее говорил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, запланированы и другие двусторонние контакты, в частности с руководителями Узбекистана и Казахстана. Ушаков также не исключал, что у Путина будет возможность переговорить отдельно с Лукашенко.

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Персоны
Додон, Игорь Рахмон, Эмомали Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
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