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Полпред в СФО представил врио губернатора Буркова правительству Омской области

Политика
11 октября, 11:40 дата обновления: 11 октября, 11:54 UTC+3 ОМСК ОМСК 11, октября. /ТАСС

50-летний депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков был назначен врио главы региона 9 октября

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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (справа) и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков (в центре)

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (справа) и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков (в центре)

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 11 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представил в среду назначенного 9 октября президентом врио губернатора Омской области Александра Буркова членам регионального правительства, представителям исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления.

"В настоящее время перед Омской областью стоят большие задачи. Основные задачи, поставленные президентом РФ, - это повышение качества жизни, развитие и реализация программ отдельных отраслей экономики, социальных программ. В области есть весь необходимый потенциал, регион находится не на последнем месте в СФО. Надеюсь, что Александр Леонидович (Бурков - прим. ТАСС) и мы все сможем оправдать надежды", - сказал Меняйло.

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Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова

Бурков поблагодарил экс-губернатора Виктора Назарова. "Хотел бы сказать большое спасибо Виктору Назарову за его работу на посту губернатора Омской области. Мы с вами помним, что он вступил в должность в непростые времена для региона, и то, что он сделал, достойно уважения. Мы знаем, что в Омской области есть возможности для экономического роста: с нее начинается дорога в космос, создается щит великой России, и за Омской областью - будущее российской промышленности", - сказал Бурков, добавив, что в работе будет "опираться на местные кадры".

Врио губернатора подчеркнул, что "бизнес должен богатеть вместе с народом региона". Среди проблем области он отметил отток молодежи, необходимо решать вопросы доступности и качества медицинского обслуживания, образования, проблему экологии.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию нам многое удалось: мы выполнили все социальные обязательства, увеличили доходную часть бюджета, вырос объем валового регионального продукта. Мы сохранили межнациональную стабильность. Не все завершено, но по крупным знаковым для региона проектам удалось изменить ситуацию к лучшему", - сказал Виктор Назаров.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 9 октября, согласовал отставку 54-летнего губернатора Омской области Виктора Назарова. Врио главы региона назначен 50-летний депутат Госдумы от "Справедливой России", первый заместитель руководителя фракции Сергея Миронова Александр Бурков.

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Персоны
Меняйло, Сергей Иванович Бурков, Александр Леонидович
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