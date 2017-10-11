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Врио главы Ивановской области заявил, что не собирается "махать кадровой шашкой"

Политика
11 октября, 12:15 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 11, октября. /ТАСС

Станислав Воскресенский сообщил о намерении отправиться в муниципалитеты и "выработать план развития"

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ИВАНОВО, 11 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что намерен использовать весь свой опыт на благо региона, а также подчеркнул, что не собирается "махать кадровой шашкой", передает корреспондент ТАСС с церемонии представления врио главы региона.

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Биография врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского

"Президент мне поручил важную работу, моя задача - дать людям реализовать себя. Область должна быть в числе передовых, я намерен использовать весь свой опыт на благо региона. Главной задачей я вижу выполнение стратегических инициатив президента", - сказал он.

Воскресенский также подчеркнул, что планирует отправиться в муниципалитеты и "выработать план развития". "Кадровой шашкой махать не собираюсь. Наоборот, буду бережно относиться к тем, кто работает честно и эффективно", - отметил он.

Экс-губернатор региона Павел Коньков отметил, что сложил полномочия в связи с омоложением губернаторского корпуса. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов рассказал, что пока Коньков уходит в отпуск, однако в дальнейшем ему может быть предложена должность на федеральном уровне. "Он (Коньков - прим. ТАСС) попросил время отдохнуть, мы решили удовлетворить его пожелание", - сказал полпред.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов в среду в Иваново представил властям и общественности региона Станислава Воскресенского в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области.

Во вторник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.

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