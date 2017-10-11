Врио главы Ивановской области заявил, что не собирается "махать кадровой шашкой"

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ИВАНОВО, 11 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что намерен использовать весь свой опыт на благо региона, а также подчеркнул, что не собирается "махать кадровой шашкой", передает корреспондент ТАСС с церемонии представления врио главы региона.
"Президент мне поручил важную работу, моя задача - дать людям реализовать себя. Область должна быть в числе передовых, я намерен использовать весь свой опыт на благо региона. Главной задачей я вижу выполнение стратегических инициатив президента", - сказал он.
Воскресенский также подчеркнул, что планирует отправиться в муниципалитеты и "выработать план развития". "Кадровой шашкой махать не собираюсь. Наоборот, буду бережно относиться к тем, кто работает честно и эффективно", - отметил он.
Экс-губернатор региона Павел Коньков отметил, что сложил полномочия в связи с омоложением губернаторского корпуса. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов рассказал, что пока Коньков уходит в отпуск, однако в дальнейшем ему может быть предложена должность на федеральном уровне. "Он (Коньков - прим. ТАСС) попросил время отдохнуть, мы решили удовлетворить его пожелание", - сказал полпред.
Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов в среду в Иваново представил властям и общественности региона Станислава Воскресенского в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области.
Во вторник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.