Полпред президента в ЦФО представил в Ивановской области врио губернатора Воскресенского

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ИВАНОВО, 11 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов в среду в Иваново представил властям и общественности региона Станислава Воскресенского в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области.
Во вторник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин принял отставку 59-летнего Павла Конькова с поста губернатора Ивановской области. Коньков возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 41-летний Станислав Воскресенский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ.
"Имею честь представить врио губернатора области Станислава Сергеевича Воскресенского", - сказал Беглов.
Он добавил, что новому главе региона "необходимо продолжить работу по созданию комбината синтетического волокна в Вичуге, потому что этот проект крайне важен для российской легкой промышленности в целом". "Ивановская область считается текстильным краем, <...> область обладает значительным научным и инновационным потенциалом", - подчеркнул Беглов.
Ранее сообщалось, что правительство региона также ушло в отставку. Воскресенский ранее на своей странице в Facebook отметил, что хочет сделать Ивановскую область одним из передовых регионов России. Он добавил, что будет опираться "на таланты и инициативу людей, живущих в Ивановской области".