Путин и Назарбаев намерены продолжать развивать отношения Москвы и Астаны

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СОЧИ, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым развитие отношений Москвы и Астаны. Казахстанский лидер заверил, что "Казахстан будет самым надежным и близким партнером России".
Начиная переговоры с Назарбаевым, Путин поблагодарил его за то, что президент Казахстана задержался в Сочи после саммитов СНГ и ЕврАзЭС 11 октября. "Нам есть, о чем поговорить по двусторонним вопросам, объем нашего сотрудничества очень большой - и в политической сфере, и в сфере безопасности, и в экономике", - сказал глава российского государства. Он уверен, что обсуждение этих вопросов "пойдет на пользу". Путин констатировал, что встречи президентов РФ и Казахстана происходят регулярно. "Обстановка и дела этого требуют, наше с вами общение - это существенный фактор в развитии межгосударственных связей", - пояснил он.
Назарбаев признался, что "с удовольствием задержался в Сочи - прекрасная погода". "Россия для Казахстана - важный и, самое главное, - надежный партнер и союзник", - подчеркнул он.