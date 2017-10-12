Володин предложил создать межпарламентскую комиссию РФ и Южной Кореи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном предложил создать комиссию между парламентами двух стран.

"Надеюсь, ваше пребывание в России будет продуктивным, и мы сможем также, как в рамках предыдущей встречи в Сеуле, выйти на конкретные решения, которые в рамках парламентского измерения помогут сблизить позиции наших стран, выйти на принятие решений по конкретным вопросам", - сказал Володин.

"В этой связи ..., возможно, мы пойдем на принятие решений о создании межпарламентской комиссией между Госдумой и парламентом Южной Кореи", - предложил спикер.