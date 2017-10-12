Песков назвал печальной новостью сообщение о выходе США из ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опечален информацией о том, что США выходят из ЮНЕСКО.

"Печальная новость", - сказал журналистам представитель Кремля.

Начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила в четверг о решении США выйти из ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года. Как сообщает агентство AFP, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила глубокое сожаление в связи с таким решением Вашингтона.