Песков назвал печальной новостью сообщение о выходе США из ЮНЕСКО

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опечален информацией о том, что США выходят из ЮНЕСКО.
"Печальная новость", - сказал журналистам представитель Кремля.
Начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила в четверг о решении США выйти из ЮНЕСКО, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года. Как сообщает агентство AFP, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила глубокое сожаление в связи с таким решением Вашингтона.