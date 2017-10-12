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Эксперт: перед Турчаком стоит задача перезагрузки работы "Единой России" перед выборами

Политика
12 октября, 18:16 UTC+3 МОСКВА. 12 октября. МОСКВА. 12, октября. /ТАСС

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что новая должность является значимым повышением для экс-губернатора Псковской области

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МОСКВА. 12 октября. /ТАСС/. Одной из основных задач для назначенного врио секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака будет перезагрузка партийной работы, в частности, в преддверии президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

По мнению политолога, для Турчака переход с поста губернатора Псковской области на должность врио секретаря Генсовета "Единой России" является безусловным повышением.

"Если мы посмотрим на карьеру Турчака, то она достаточно тесно связана с партией, она начиналась с "Молодой гвардии Единой России", потом он работал в рамках президиума Генсовета, был сенатором. Потом он возглавил регион, был партийным губернатором, очень успешным, если говорить о работе партийной организации в Псковской области, результатах голосования на выборах, если посмотреть на экономические показатели региона", - сказал Костин.

Сейчас Турчак "возвращается в партию на новом этапе и на новом уровне", заметил он.

Костин полагает, что приход Турчака - "очень важный этап для "Единой России", аналогичный тому, когда в 2005 году [губернатор Московской области] Андрей Воробьев стал руководителем исполкома, а [спикер Госдумы] Вячеслав Володин возглавил президиум Генсовета. "Тогда "Единая Россия" перешла на новый технологический, идеологический, политический уровень, если говорить и о повседневной партийной работе, и о больших кампаниях", - отметил глава ФоРГО.

По его словам, сейчас в "Единую Россию" "приходит новое поколение партийных менеджеров, руководителей". "Это крайне важно в контексте президентских выборов, череды очень непростых региональных выборов и выборов в Госдуму", - подчеркнул Костин.

Перезагрузка партийной машины

По мнению эксперта, "задача перезагрузки партии, адаптации партийной машины к современным вызовам и запросам граждан стоит постоянно". "Здесь как у Алисы в стране чудес - чтобы стоять, надо бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее", - пояснил он.

Глава ФоРГО заметил, что "сейчас происходит очень серьезный сдвиг и в поведении больших электоральных групп, в том числе тех, которые голосуют за "Единую Россию", и в приоритетах политической мотивации, структуре медиапотребления и идентичности". "Чтобы та поддержка, которая у "Единой России" есть, те результаты, которых она добивается на выборах, сохранить и улучшить, необходимы, конечно, новые подходы. А новые подходы - это новые люди в том числе", - сказал Костин.

При этом он уточнил, что речь не идет о том, "чтобы всех заменить", потому что "нет смысла ротации ради ротации". "Есть политическая задача, которую нужно решить, и дальше должны выбираться методы, способы и ресурсы, необходимые для ее решения", - полагает эксперт.

По мнению Костина, "работа в ходе президентской избирательной кампании будет первым испытанием Турчака на новом посту". "Дальше будет большое количество сложных выборов - и губернаторов, и законодательных собраний. Выборами регионального уровня в сентябре 2018 года будет охвачено примерно 70% страны", - подчеркнул политолог.

Президент России Владимир Путин 12 октября принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию и назначил врио главы региона Михаила Ведерникова, занимавшего до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после этого назначил Турчака врио секретаря Генсовета. На данный момент Турчак не является членом Генсовета партии, как ожидается, в его состав он будет введен на съезде. 13 октября Турчак будет представлен членам Генсовета, также будет утверждено сложение полномочий секретарем Генсовета Сергеем Неверовым.

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Темы
"Единая Россия" Отставки и назначения
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Неверов, Сергей Иванович Воробьев, Андрей Юрьевич Турчак, Андрей Анатольевич Володин, Вячеслав Викторович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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