Володин планирует посетить Тегеран в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу на встрече с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани сообщил, что в 2018 году планирует посетить Тегеран.

"На следующий год, если остается в силе ваше предложение, мы планируем приехать к вам", - сказал Володин.

"Мы будем очень рады, если в следующем году вы к нам приедете. Надеюсь, что вы будете планировать свой визит в следующем году", - отметил глава парламента Ирана.

Он также приветствовал, что в Госдуме расширяется международная деятельность. "Мы этому очень рады и приветствуем. Я очень надеюсь, что наши межпарламентские связи будут оказывать влияние на расширение и развитие наших межгосударственных отношений", - сказал Лариджани.

Председатель Госдумы в ходе встречи также отметил, что до конца текущего года у них с Лариджани "есть еще возможность встретиться дважды". "Мы планируем заявление в рамках ООН о поддержке по конференции "Парламентарии против наркотиков", которая пройдет в начале декабря в Москве и приглашаем принять в ней участие", - сказал Володин. Кроме того, он сообщил, что "24-25 декабря в Исламабаде пройдет совещание председателей парламентов по вопросам противодействия терроризму". "В нем, насколько я знаю, планируется ваше участие", - отметил спикер Госдумы, обращаясь к Лариджани.

"Наши межпарламентские отношения должны быть основой, в том числе, для того, чтобы законодательно обеспечивать решения, принятые на высшем уровне, чтобы мы лучше понимали друг друга", - добавил Володин.

Неэффективность санкций

Володин заявил, что разделяет мнение Лариджани относительно ситуации в мире и, в частности, неэффективности санкций как инструмента давления.

"Ваша оценка ситуации в мире не только заслуживает внимания, но мы ее разделяем. Санкции не могут привести к сближению позиций, не могут улучшить отношения, - сказал Володин. - Те, кто ввел санкции, должны понимать, что это контрпродуктивно; если они считали, что через санкции можно урегулировать ситуацию - наоборот, санкции только обостряют проблему".

В этой связи Володин напомнил, что "непродуманные, ошибочные решения привели к кризису в Ливии, Ираке, Сирии". "Мы с вами видим, какие последствия этих решений испытывают сегодня на себе эти страны и Европа в целом, - констатировал он. - Разрушенные государства, масса жертв, многомиллионные беженцы - вот итог этих шагов и решений, которые были сделаны по отношению к этим странам с целью привести добро, но, оказывается, эта цель была лишь прикрытием".

Спикер Госдумы также отметил, что рост миграции, который спровоцировали указанные конфликты, "несет за собой увеличение проблем, в том числе в области безопасности". "Поэтому было бы правильно в рамках парламентского измерения эти вопросы не только обсуждать, но и принимать решения", - подчеркнул он.

"Мы выступаем против политики двойных стандартов, в этой связи разделяем ваши озабоченности по подходам к ядерной программе Ирана", - обратился Володин к Лариджани. "Конечно, лучше и правильно жить в мире, где эффективно работали бы межгосударственные институты. В этой связи вызывает озабоченность реализовавшаяся в последнее время атака на институты Организации Объединенных Наций, попытка их дискредитации, - подчеркнул спикер. - Считаем, что было бы правильно, наоборот, укреплять такие организации как ООН, как институты, входящие в нее, а не подвергать их сомнению и дискредитировать

Конференция по деловым связям

Председатель Госдумы на встрече со спикером меджлиса Ирана предложил провести под эгидой парламентов конференцию по деловым связям двух стран.

"Ваше предложение о том, чтобы наши межпарламентские отношения имели под собой реальную повестку, в том числе в области экономики, полностью поддерживается", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. "Поэтому, если будут предложения по новым форматам выстраивания межпарламентского диалога, где в основе лежали бы именно связи в экономике, которые мы с вами через парламентское измерение могли бы стимулировать, давайте обсуждать эти вопросы, мы это приветствуем", - подтвердил он.

"Мы можем под эгидой парламентов провести конференцию в области внешнеэкономических связей, развития наших деловых контактов, при этом посмотреть и на их законодательное обеспечение", - продолжил Володин. "Мы готовы поддержать все то, что ставит целью развитие отношений", - добавил он.

Встреча Володина и Лариждани состоялась на полях мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентского союза.

Межпарламентские мероприятия в Петербурге

Председатель Государственной думы в рамках мероприятий ряда международных парламентских структур в Санкт-Петербурге проводит двусторонние встречи с главами делегаций различных стран. В графике спикера также встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Ирака, Конго, Сербии, сообщило думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Депутаты Государственной Думы также примут участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентского форума БРИКС и 137-й Ассамблеи МПС. Мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге на 12-18 октября.