Володин согласился посетить Сирию по приглашению главы парламента страны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение главы сирийского парламента посетить САР.
"Мы приглашаем вас и членов российской делегации из Государственной думы посетить Сирию. Для нас это будет большой честью и поспособствует укреплению отношений между нашими законодательными органами", - сказал председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг на встрече с Володиным в Санкт-Петербурге.
"Спасибо за приглашение, мы его принимаем и обязательно согласуем время для поездки, для того чтобы встретиться еще раз у вас, в Сирии", - ответил Володин.
По его мнению, во встрече могли бы участвовать и представители парламентов европейских стран. "Мы считаем, что можно было бы подумать о формате встречи на сирийской земле с тем, чтобы, возможно, в ней приняли участие и представители Европарламента, председатели парламентов других стран, как это уже было. Это однозначно принесет пользу в деле борьбы с терроризмом", - подчеркнул спикер Госдумы.