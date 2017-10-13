Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин согласился посетить Сирию по приглашению главы парламента страны

Политика
13 октября, 17:38 UTC+3

По словам спикера, во встрече могли бы участвовать и представители парламентов стран ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение главы сирийского парламента посетить САР.

"Мы приглашаем вас и членов российской делегации из Государственной думы посетить Сирию. Для нас это будет большой честью и поспособствует укреплению отношений между нашими законодательными органами", - сказал председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг на встрече с Володиным в Санкт-Петербурге.

"Спасибо за приглашение, мы его принимаем и обязательно согласуем время для поездки, для того чтобы встретиться еще раз у вас, в Сирии", - ответил Володин.

По его мнению, во встрече могли бы участвовать и представители парламентов европейских стран. "Мы считаем, что можно было бы подумать о формате встречи на сирийской земле с тем, чтобы, возможно, в ней приняли участие и представители Европарламента, председатели парламентов других стран, как это уже было. Это однозначно принесет пользу в деле борьбы с терроризмом", - подчеркнул спикер Госдумы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама