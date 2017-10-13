Слуцкий: для возвращения России в ПАСЕ в январе должно произойти чудо

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Должно произойти чудо, чтобы Россия могла принять участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку для этого до конца года должна быть отменена регламентная норма о санкциях в отношении национальных делегаций. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя возможность возвращения российской делегации к работе в организации.
"Путь откроется тогда, когда будет отменена регламентная норма, которая допускает лишение части полномочий, и в первую очередь права голоса, для страновой делегации. Для любой, будь то российская или какая другая", - отметил он.
Таким образом, по мнению Слуцкого, "должно произойти некое чудо, чтобы на мини-сессии Постоянный комитет принял резолюцию о том, чтобы эта норма была отменена" и Россия смогла принять участие в январской сессии ПАСЕ.
Как отметил глава комитета, теоретически необходимая регламентная поправка может быть принята на мини-сессии в конце текущего года.