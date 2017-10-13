Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: для возвращения России в ПАСЕ в январе должно произойти чудо

Политика
13 октября, 18:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, октября. /ТАСС

По словам депутата, для этого до конца года должна быть отменена регламентная норма о санкциях в отношении национальных делегаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Должно произойти чудо, чтобы Россия могла принять участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку для этого до конца года должна быть отменена регламентная норма о санкциях в отношении национальных делегаций. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя возможность возвращения российской делегации к работе в организации.

"Путь откроется тогда, когда будет отменена регламентная норма, которая допускает лишение части полномочий, и в первую очередь права голоса, для страновой делегации. Для любой, будь то российская или какая другая", - отметил он.

Таким образом, по мнению Слуцкого, "должно произойти некое чудо, чтобы на мини-сессии Постоянный комитет принял резолюцию о том, чтобы эта норма была отменена" и Россия смогла принять участие в январской сессии ПАСЕ.

Как отметил глава комитета, теоретически необходимая регламентная поправка может быть принята на мини-сессии в конце текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама