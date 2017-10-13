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Матвиенко: практика посещения парламентариями Сирии должна быть продолжена

Политика
13 октября, 19:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, октября. /ТАСС

Спикер СФ также выразила соболезнование сирийским парламентариям в связи с террористическим актом в провинции Хасака на севере страны

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым продолжать посещение Сирии парламентариями. Об этом она заявила в пятницу на встрече с председателем Народного совета (парламента) Сирийской Арабской Республики Хамудом Юсефом Ас-Саббагом.

Как сообщили в пресс-службе Совфеда, встреча прошла на полях 137-ой ассамблеи Межпарламентского союза ( МПС).

"Весной этого года Дамаск посетила российская парламентская делегация, а также несколько европейских парламентариев. Такую практику необходимо продолжать, чтобы разрушить стереотипы, сформировать объективное представление о том, что происходит в Сирии", - сказала Матвиенко.

Она поздравила своего сирийского коллегу с избранием на пост главы парламента и выразила уверенность, что его деятельность будет способствовать консолидации сирийского общества. Стороны обсудили развитие двусторонних парламентских связей, в том числе в рамках международных парламентских усилий по межсирийскому урегулированию.

Матвиенко также выразила соболезнование сирийским парламентариям в связи со вчерашним террористическим актом в провинции Хасака на севере Сирии. Она отметила, что Россия помогала и будет помогать Сирии в борьбе с терроризмом, главное сегодня, что потенциалу ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (организации запрещены в РФ) нанесен серьезный урон. "В настоящее время обстановка кардинально меняется. Благодаря Астанинскому процессу, созданию зон безопасности формируются условия для мирного политического урегулирования в Сирии", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что сирийский народ может и должен самостоятельно, без вмешательства извне определить свою судьбу в рамках широкого межсирийского диалога. "Задача международного сообщества сегодня - оказание всесторонней гуманитарной помощи, в том числе в восстановлении разрушенных территорий", - сказала глава Совфеда.

В свою очередь, Хамуд Юсеф Ас-Саббаг выразил признательность России за предпринимаемые усилия по межсирийскому урегулированию, в том числе по парламентской линии, на площадке Межпарламентского союза. "Рассчитываем на углубление нашего двустороннего сотрудничества во всех областях, в том числе по линии парламентов", - отметил Ас-Саббаг.

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