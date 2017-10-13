Матвиенко: практика посещения парламентариями Сирии должна быть продолжена

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в МосквеСпорт 13 октября, 19:56
США внесли в санкционный список КСИР ИранаМеждународная панорама 13 октября, 19:48
Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФССпорт 13 октября, 19:42
"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериалКультура 13 октября, 19:40
Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 13 октября, 19:29
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 19:01
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против ИранаМеждународная панорама 13 октября, 18:52
Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежиОбщество 13 октября, 18:49
Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объемеСпорт 13 октября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым продолжать посещение Сирии парламентариями. Об этом она заявила в пятницу на встрече с председателем Народного совета (парламента) Сирийской Арабской Республики Хамудом Юсефом Ас-Саббагом.
Как сообщили в пресс-службе Совфеда, встреча прошла на полях 137-ой ассамблеи Межпарламентского союза ( МПС).
"Весной этого года Дамаск посетила российская парламентская делегация, а также несколько европейских парламентариев. Такую практику необходимо продолжать, чтобы разрушить стереотипы, сформировать объективное представление о том, что происходит в Сирии", - сказала Матвиенко.
Она поздравила своего сирийского коллегу с избранием на пост главы парламента и выразила уверенность, что его деятельность будет способствовать консолидации сирийского общества. Стороны обсудили развитие двусторонних парламентских связей, в том числе в рамках международных парламентских усилий по межсирийскому урегулированию.
Матвиенко также выразила соболезнование сирийским парламентариям в связи со вчерашним террористическим актом в провинции Хасака на севере Сирии. Она отметила, что Россия помогала и будет помогать Сирии в борьбе с терроризмом, главное сегодня, что потенциалу ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (организации запрещены в РФ) нанесен серьезный урон. "В настоящее время обстановка кардинально меняется. Благодаря Астанинскому процессу, созданию зон безопасности формируются условия для мирного политического урегулирования в Сирии", - сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что сирийский народ может и должен самостоятельно, без вмешательства извне определить свою судьбу в рамках широкого межсирийского диалога. "Задача международного сообщества сегодня - оказание всесторонней гуманитарной помощи, в том числе в восстановлении разрушенных территорий", - сказала глава Совфеда.
В свою очередь, Хамуд Юсеф Ас-Саббаг выразил признательность России за предпринимаемые усилия по межсирийскому урегулированию, в том числе по парламентской линии, на площадке Межпарламентского союза. "Рассчитываем на углубление нашего двустороннего сотрудничества во всех областях, в том числе по линии парламентов", - отметил Ас-Саббаг.