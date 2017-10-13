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Рябков: ситуация с ЮНЕСКО заставляет сомневаться, что США готовы действовать коллективно

Политика
13 октября, 22:13 дата обновления: 13 октября, 22:30 UTC+3

По словам дипломата, это тревожный знак

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение США о выходе из ЮНЕСКО добавляет сомнений в том, что Вашингтон готов действовать коллективно. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Это тревожный знак, - сказал высокопоставленный дипломат. - Каждый из подобного рода сигналов добавляет международному сообществу сомнений в том, насколько США готовы действовать коллективно на многосторонних площадках".

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.

Позднее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

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Темы
Выход США из ЮНЕСКО
Персоны
Нетаньяху, Биньямин Рябков, Сергей Алексеевич
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США Россия Израиль Палестина
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