Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никитин объявил об открытом наборе кадров в правительство Новгородской области

Политика
14 октября, 13:48 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, октября. /ТАСС

Губернатор считает, что каждый, у кого есть способности, квалификация и амбиции, должен получить возможность проявить себя на государственной и муниципальной службе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил об открытом наборе кадров в региональное правительство. Об этом он заявил в субботу на церемонии вступления в должность главы региона.

"Сегодня хотел бы объявить об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству. С помощью такого механизма будем подбирать лучших кандидатов на все ключевые позиции", - сказал он.

Смотрите также

Губернатор: Новгородская область должна стать центром притяжения новых идей и технологий

Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области

По мнению Никитина, каждый, у кого есть способности, квалификация, амбиции, должен быть востребован, получить возможность проявить себя на государственной и муниципальной службе, в учреждениях образования и здравоохранения, в бизнесе и на производстве.

"Чтобы решать задачи развития, нам нужны руководители с современными взглядами, готовые быстро принимать решения, брать на себя личную ответственность за достижение конкретных результатов, постоянно повышать свою квалификацию", - подчеркнул губернатор, отметив, что эти требования будут распространяться на чиновников всех уровней.

Кроме того, Никитин призвал отказаться от интриг, сведения счетов и конфликтов. "Они дискредитируют не отдельных должностных лиц, а государство, девальвируют доверие людей к власти. Буду делать все, чтобы политические, общественные процессы в регионе были открыты и прозрачны", - пообещал губернатор. Он поблагодарил жителей региона за конструктивную критику, назвав их соратниками.

"Считаю, что правительство области, главы муниципалитетов должны незамедлительно реагировать на все обращения граждан, на результаты общественного контроля", - подчеркнул Никитин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки
2
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Образцы новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей презентовали в Оренбурге
5
Россия предложила принять решение по изменению квот МВФ без длительных дискуссий
6
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
7
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама