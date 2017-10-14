Никитин объявил об открытом наборе кадров в правительство Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил об открытом наборе кадров в региональное правительство. Об этом он заявил в субботу на церемонии вступления в должность главы региона.

"Сегодня хотел бы объявить об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству. С помощью такого механизма будем подбирать лучших кандидатов на все ключевые позиции", - сказал он.

По мнению Никитина, каждый, у кого есть способности, квалификация, амбиции, должен быть востребован, получить возможность проявить себя на государственной и муниципальной службе, в учреждениях образования и здравоохранения, в бизнесе и на производстве.

"Чтобы решать задачи развития, нам нужны руководители с современными взглядами, готовые быстро принимать решения, брать на себя личную ответственность за достижение конкретных результатов, постоянно повышать свою квалификацию", - подчеркнул губернатор, отметив, что эти требования будут распространяться на чиновников всех уровней.

Кроме того, Никитин призвал отказаться от интриг, сведения счетов и конфликтов. "Они дискредитируют не отдельных должностных лиц, а государство, девальвируют доверие людей к власти. Буду делать все, чтобы политические, общественные процессы в регионе были открыты и прозрачны", - пообещал губернатор. Он поблагодарил жителей региона за конструктивную критику, назвав их соратниками.

"Считаю, что правительство области, главы муниципалитетов должны незамедлительно реагировать на все обращения граждан, на результаты общественного контроля", - подчеркнул Никитин.